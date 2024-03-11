На Запорізькому напрямку з'явилася нова точка наступу РФ — Времівський виступ, — Лиховій

У Запорізькій області на Оріхівському напрямку з'явилася нова точка спроби наступу російської армії. Ідеться про Времівський виступ, на межі Донецької та Запорізької областей, де окупанти ведуть штурми.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише "Інтерфакс-Україна".

"Можу виокремити події на оріхівському напрямку, на якому хоча порівняно і менше штурмових дій з боку противника — п'ять, це за сьогодні вранці до 18-ї години, але при цьому, в його географії з'явилася нова точка спроб ворожого наступу, це так званий Времівський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи з ночі і сьогоднішнього ранку", — сказав він.

Времівський виступ розташований на межі Донецької та Запорізької областей. Як зазначив речник, ворожий наступ імовірно пов'язаний із президентськими виборами в РФ, оскільки окупантам потрібно показати результат на фронті.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.