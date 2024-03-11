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У ЦПД попередили про чергові російські фейки щодо наступу на Київ

Наразі загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі немає, оскільки Росія не має там достатньо сил.

У ЦПД попередили про чергові російські фейки щодо наступу на Київ
Фото: prm.ua

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає — на тлі військових навчань у Білорусі, які почалися 11 березня, у мережі можуть з'явитися чергові фейки про початок наступу окупантів на Київ. Однак наразі загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі немає.

Про це ідеться у повідомленні ЦПД в Telegram.

"Масштабні військові навчання», які сьогодні стартували в Білорусі, можуть супроводжуватися численними фейками в українському інфопросторі про початок нового наступу на Київ", — зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

▪️За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.

"Жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає", – наголосив Андрій Коваленко.

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