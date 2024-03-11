Про Папу Бергольйо і його білий прапор

Слова Папи Римського про те, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з агресором викликали справедливе обурення і засудження як в Україні, так і в багатьох наших країнах-союзниках.

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Залишається незрозумілим здивування такою позицією Папи Бергольйо багатьох наших співвітчизників і вірян по всьому світу. Все дуже просто: Папа Римський порадив вчинити українцям так, як він сам вчинив під час правління військової хунти протягом 1976-1983 років в Аргентині, звідки він сам родом.

Папа Бергольйо співпрацював з диктаторським режимом, обіймаючи різні пости в єзуїтському ордені Аргентини протягом періоду правління хунти.

Тобто Папа Римський в період своєї молодості «вивісив білий прапор», пішов на угоду з совістю і співпрацював з диктаторським режимом в Аргентині. Незважаючи на всі злочини, вбивства і обмеження прав своїх вірян в Аргентині, Папа Бергольйо спокійно робив карʼєру і співпрацював зі злочинцями. Зараз він пропонує те ж саме нам. Піти на угоду із вбивцями, незважаючи на кількість жертв наших співвітчизників і всі ті злочини, які вчинив агресор проти нашого народу і держави.

У 2019 році відбулася премʼєра фільму «Два папи» із чудовими акторами Ентоні Хопкінсом у ролі Бенедикта XVI і Джонатаном Прайсом у ролі Папи Бергольйо. Достойний фільм, у якому завдяки чудовій грі акторів і сценарію, Папа Франциск зображений в компліментарному світлі.

У фільмі багато цікавих діалогів, особливо про період встановлення військової хунти в Аргентині і співпраці Бергольйо із режимом. У фільмі ще кардинал Бергольйо стверджує, що він змінився з того часу. Що йти на поступки – це інше, а він – саме змінився. Переконує, що готовий підвищити авторитет Церкви і престолу Святого Петра у світі і серед усіх вірян. У фільмі справді чудові діалоги про покаяння, пройдений шлях і вибір, які варті уваги. Зрештою кардинала Бергольйо, незважаючи на всі занепокоєння, обрали Папою.

Однак в ці дні стало остаточно зрозуміло, що конформісти і податливі співучасники диктатури не змінюються з часом. Обіймання такими особами найвищих владних посад у світі (будь-то духовних чи світських), може призвести до ускладнення поступу на шляху до нашої Перемоги і справедливого миру на нашій землі, але не повинні нас зупиняти в рішучості боротися і захистити свою свободу і державу.

Папа Бергольйо погано засвоїв уроки історії. Подолати диктатуру можна лише одним шляхом – завдавши їй воєнної поразки на полі бою. Досвід Аргентини це чудово засвідчує. Втрата влади військовою хунтою стала наслідком поразки Аргентини у Фолклендській війні проти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Лише воєнна поразка рашизму в Україні здатна зупинити і відсторонити від влади диктаторський режим Путіна. Жодні пацифістські вмовляння не діють у боротьбі проти режиму вбивць і злочинців.