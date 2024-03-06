У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаПолітика

Президент Аргентини повідомив про намір відвідати Україну

Це буде перший візит лідера країни Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення.

Президент Аргентини повідомив про намір відвідати Україну
Хав'єр Мілей та Володимир Зеленський
Фото: Infobae

Президент Аргентини Хав'єр Мілей запланував візит до України. На своїй сторінці у мережі X він поділився посиланням на статтю, де йдеться про намір політика відвідати Київ.

Мілей "продемонструє підтримку Володимиру Зеленському в розпал наступу Росії на Україну", - йдеться у повідомленні. Це буде перший за час повномасштабного вторгнення візит лідера країни Латинської Америки.

Точна дата поїздки до України не уточнюється, проте це станеться після того, як Мілей отримає премію Хуана де Маріани у Мадриді. Церемонія в іспанській столиці відбудеться 21 червня. 

Також у планах аргентинського президента відвідати Німеччину та Францію. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies