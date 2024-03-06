Президент Аргентини повідомив про намір відвідати Україну

Це буде перший візит лідера країни Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей запланував візит до України. На своїй сторінці у мережі X він поділився посиланням на статтю, де йдеться про намір політика відвідати Київ.

Мілей "продемонструє підтримку Володимиру Зеленському в розпал наступу Росії на Україну", - йдеться у повідомленні. Це буде перший за час повномасштабного вторгнення візит лідера країни Латинської Америки.

Точна дата поїздки до України не уточнюється, проте це станеться після того, як Мілей отримає премію Хуана де Маріани у Мадриді. Церемонія в іспанській столиці відбудеться 21 червня.

Також у планах аргентинського президента відвідати Німеччину та Францію.