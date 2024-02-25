Президент Аргентини заявив, що чекає повернення Трампа у Білий дім

Хоча лібертаріанська позиція Мілея більше відповідає настроям республіканців, він не може дозволити конфлікт з нинішнім демократичним Білим домом.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей зустрівся з Дональдом Трампом під час конференції консерваторів біля Вашингтону. Про це пише Bloomberg.

Мілей висловив сподівання, що експрезидент повернеться до Білого дому.

“Ти був дуже чудовим президентом, і я сподіваюся, що ти ним знову станеш”, − сказав Мілей.

Трамп натомість згадав Мілея під час свого виступу. “Президент Аргентини, про якого всі говорять, він великий джентльмен. Знаєте, він MAGA – “Зробимо Аргентину знову великою” (Make Argentina Great Again). І тоді я зрозумів, що він один з небагатьох, хто справді може зробити це добре, Зробимо Аргентину знову великою”, − заявив республіканець.

Bloomberg зазначає, що візит Мілея на конференцію республіканців ризикує погіршити відносини президента Аргентини з адміністрацією Джо Байдена.

Прессекретар Miлея Мануель Адорні прокоментував це минулого тижня так: “немає нічого, що могло заплямувати наші відносини зі Сполученими Штатами”. Зазначимо, перед зустріччю з Трампом аргентинський лідер зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Фото: EPA/UPG Президент Аргентини Хав'єр Мілей і держсекретар США Ентоні Блінкен

Хоча лібертаріанська позиція Мілея більше відповідає традиційним настроям Республіканської партії, він не може дозволити конфлікт з нинішнім демократичним Білим домом. Аргентина розраховує на підтримку США в Міжнародному валютному фонді у лобіюванні програми, яка передбачає виділення Буенос-Айресу 44 мільярдів доларів. Міністр економіки Луїс Капуто заявив у середу, що аргентинський уряд вивчає можливість подати запит на нову програму фонду.