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США та Британія завдала ударів по вісьмох об'єктах єменських хуситів

Сили коаліції обстріляли вісім об'єктів, серед яких були підземні склади зброї хуситів.

США та Британія завдала ударів по вісьмох об'єктах єменських хуситів
Авіаудар по об'єктах хуситів в Ємені.
Фото: aljazeera.com

Військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії у суботу, 24 лютого завдали ударів по військових об’єктах у контрольованих хуситами районах Ємену. 

Про це повідомили на сайті Пентагону.

Зазначається, що Сили коаліції обстріляли вісім місць, серед яких були підземні склади зброї хуситів, сховища ракет, безпілотні літальні комплекси, системи протиповітряної оборони, радари та гелікоптер.

Удари були завдані, щоб ще більше порушити та погіршити можливості єменських хуситів, яких підтримує Іран, та які здійснює свої напади на американські та міжнародні судна в Червоному морі, протоці Баб-Ай-Мандеб та Аденській затоці.

"Сполучені Штати без вагань вживуть заходів, якщо це необхідно, щоб захистити життя та вільний потік торгівлі в одному з найважливіших водних шляхів світу. Ми продовжуватимемо пояснювати хуситам, що вони понесуть відповідні наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які завдають шкоди економіці Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу та зривають доставку гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн", — йдеться у повідомленні Пентагону.

Ця серія ударів сталася після того, як Пентагон визнав, що хусити останнім часом здійснили нові напади на комерційне судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці. 

  • 18 лютого США завдали нових ударів по хуситах у Ємені. Під приціл потрапили протикорабельні крилаті ракети і безпілотники різних типів.
  • Також раніше США здійснили серію атак по хуситському озброєнні. Зокрема, армія США завдала успішних ударів по двох безпілотних надводних катерах та трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, які були підготовлені до запуску проти кораблів у Червоному морі. 
  • Раніше хусити посилили напади на комерційні судноплавні судна в Червоному морі − одному з найважливіших судноплавних шляхів у світі вздовж торговельного шляху Суецького каналу, через який контейнеровози з Азії та танкери з Аравії прямують до Європи.
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