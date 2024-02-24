Польські фермери призупинили страйк на одному з пунктів пропуску

Страйкарі призупинили блокаду у зв'язку з річницею початку повномасштабної війни в Україні.

Польські фермери призупинили страйк на пункті пропуску "Зосін-Устилуг" у зв'язку з з річницею початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

"З 03.00 24 лютого Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін-Устилуг" у зв'язку з річницею початку війни в Україні. Протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд", — ідеться у повідомленні.

На решті пунктів пропуску з польської сторони на українсько-польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних транспортних засобів.

Ще одна диверсія: невідомі висипали з вагонів українське збіжжя на залізничній станції Дорогуськ.