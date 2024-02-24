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Експрем'єр Британії Борис Джонсон також приїхав до Києва

Колишній прем'єр-міністр Британії також підтримав Україну у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон також приїхав до Києва
Фото: Boris Johnson

Експрем'єр Британії Борис Джонсон також приїхав до Києва з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це він розповів у мережі "Х".

"У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна – за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", – ідеться у повідомленні.

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