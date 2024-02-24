Експрем'єр Британії Борис Джонсон також приїхав до Києва з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
Про це він розповів у мережі "Х".
"У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна – за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", – ідеться у повідомленні.
- Нагадаємо, сьогодні в Україну з візитом в знак солідарності з Україною прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також три міністри Італії, Канади та Бельгії.