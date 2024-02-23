Парламент Угорщини ратифікує членство в НАТО Швеції в кінці лютого

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан озвучив дату ратифікації Угорщиною вступу Швеції до НАТО.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“У понеділок (26 лютого) угорський парламент поставить останню печатку”, - пообіцяв Орбан в інтерв’ю угорському радіо.

Угорщина - остання країна НАТО, яка перебуває в процесі ратифікації членства Швеції в альянсі. Більшість союзників зробили це ще влітку 2022 року. Пізніше за інших ратифікувала вступ Швеції і Фінляндії Туреччина - вона вимагала зокрема, щоб ті країни жорсткіше діяли проти осіб та організацій, зокрема курдських, які Анкара вважає терористичними.

Водночас уряд Орбана та його соратники прямо не пояснювали, чому вони понад півтора року відкладали ратифікації членства і Фінляндії, і Швеції.

Втім, близькі до угорського уряду політики натякали на невдоволення тим, що шведські та інші представники в установах ЄС дозволяли собі критикувати угорську владу.