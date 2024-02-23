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Парламент Угорщини ратифікує членство в НАТО Швеції в кінці лютого

Угорщина - остання країна НАТО, яка перебуває в процесі ратифікації членства Швеції в альянсі. 

Парламент Угорщини ратифікує членство в НАТО Швеції в кінці лютого
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан озвучив дату ратифікації Угорщиною вступу Швеції до НАТО. 

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“У понеділок (26 лютого) угорський парламент поставить останню печатку”, - пообіцяв Орбан в інтерв’ю угорському радіо.

Угорщина - остання країна НАТО, яка перебуває в процесі ратифікації членства Швеції в альянсі. Більшість союзників зробили це ще влітку 2022 року. Пізніше за інших ратифікувала вступ Швеції і Фінляндії Туреччина - вона вимагала зокрема, щоб ті країни жорсткіше діяли проти осіб та організацій, зокрема курдських, які Анкара вважає терористичними.

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Водночас уряд Орбана та його соратники прямо не пояснювали, чому вони понад півтора року відкладали ратифікації членства і Фінляндії, і Швеції.

Втім, близькі до угорського уряду політики натякали на невдоволення тим, що шведські та інші представники в установах ЄС дозволяли собі критикувати угорську владу.

  • Раніше повідомлялось, що Угорщина 1 березня може розглянути ратифікацію вступу Швеції до НАТО. Лідер фракції "Фідес" звернувся до спікера Національних зборів із відповідною пропозицією. 
  • За даними медіа, Угорщина досягла домовленості зі Швецією у сфері військово-промислового комплексу, в результаті чого Будапешт може отримати нову техніку.
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