Угорщина 1 березня може розглянути ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Наступного тижня парламент Угорщини зможе проголосувати за вступ Швеції до НАТО. Мате Кочіш, лідер фракції "Фідес", попросив спікера Національних зборів Угорщини Ласло Кевера включити питання про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до порядку денного в перший день весняної сесії, наступного понеділка, пише Euronews.
Пропозиція щодо вступу Швеції до НАТО парламент вже обговорював 1 березня 2023, тож залишилося лише остаточне голосування. У листі на ім'я спікера лідер фракції також зазначив, що його група має намір підтримати остаточне голосування за законопроєкт про ратифікацію.
Днем раніше прем'єр-міністр Швеції оголосив, що незабаром вирушить до Будапешта, оскільки є великі шанси, що парламент Угорщини незабаром ратифікує вступ Швеції до НАТО. Кілька тижнів тому Ульф Крістерссон не бачив сенсу в будапештських переговорах, як він сказав тоді, "має сенс говорити лише про те, як ми можемо найкраще співпрацювати як партнери по НАТО".
Стокгольм вітає той факт, що наступного тижня парламент Угорщини зможе проголосувати за вступ Швеції до НАТО, заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон на своїй прес-конференції у вівторок. "Звичайно, ми раді новинам", – сказав Джонсон.
- Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Фінляндія стала повноправним членом ще в квітні 2023, а от проти вступу Швеції виступили одразу два члени Альянсу: Туреччина та Угорщина.
- Туреччина затвердила вступ Швеції в січні 2024. Країнам вдалося досягти згоди щодо спірного питання курдів, яких турки вважають терористами.
- Останньою країною, яку довелося переконувати, стала Угорщина, яка образилася за те, що Швеція її критикувала за відхід від демократії. 17 лютого Віктор Орбан з приводу ратифікації вступу Швеції до НАТО сказав, що "наша суперечка зі Швецією добігає кінця" і що "спільно з прем'єр-міністром Швеції ми зробили важливі кроки для відновлення довіри".
- За даними медіа, Угорщина досягла домовленості зі Швецією у сфері військово-промислового комплексу, в результаті чого Будапешт може отримати нову техніку