Угорщина 1 березня може розглянути ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Наступного тижня парламент Угорщини зможе проголосувати за вступ Швеції до НАТО. Мате Кочіш, лідер фракції "Фідес", попросив спікера Національних зборів Угорщини Ласло Кевера включити питання про ратифікацію вступу Швеції в НАТО до порядку денного в перший день весняної сесії, наступного понеділка, пише Euronews.

Пропозиція щодо вступу Швеції до НАТО парламент вже обговорював 1 березня 2023, тож залишилося лише остаточне голосування. У листі на ім'я спікера лідер фракції також зазначив, що його група має намір підтримати остаточне голосування за законопроєкт про ратифікацію.

Фото: Máté у Facebook Лідер фракції "Фідес" просить спікера парламенту винести на розгляд вступ Швеції до НАТО

Днем раніше прем'єр-міністр Швеції оголосив, що незабаром вирушить до Будапешта, оскільки є великі шанси, що парламент Угорщини незабаром ратифікує вступ Швеції до НАТО. Кілька тижнів тому Ульф Крістерссон не бачив сенсу в будапештських переговорах, як він сказав тоді, "має сенс говорити лише про те, як ми можемо найкраще співпрацювати як партнери по НАТО".

Стокгольм вітає той факт, що наступного тижня парламент Угорщини зможе проголосувати за вступ Швеції до НАТО, заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон на своїй прес-конференції у вівторок. "Звичайно, ми раді новинам", – сказав Джонсон.