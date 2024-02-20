Єврокомісія хоче встановити у своїй штаб-квартирі систему захисту від дронів-шпигунів, − ЗМІ

Обладнання також мало б захищати від фізичних атак.

Європейська комісія вивчає можливість встановлення системи захисту від дронів у своїй штаб-квартирі Берлемон (Berlaymont) у Брюсселі.

Про це повідомило Politico з посиланням на джерела.

Виконавчий орган ЄС почав шукати компанії, які могли б надати відповідне обладнання.

Система має бути розроблена для захисту від шпигунства з боку безпілотних апаратів, а також від фізичних атак. Зокрема, може йтися про камери, які виявляють безпілотники або електронні пристрої, які перешкоджають їхній роботі.

“Несанкціоновані безпілотники, які літають у безпосередній близькості від чутливих громадських будівель, потенційно можуть становити загрозу безпеці”, − зазначив виданню представник ЄК.

Зазначимо, через дорогу від Берлемона розташоване приміщення Ради ЄС, а головна будівля Європейського парламенту у Брюсселі − приблизно за один кілометр від штаб-квартири ЄК.

Politico підкреслює, що Брюссель добре відомий у дипломатичних колах як розсадник шпигунства. Отримати доступ до євроінституцій намагалися десятки людей, які працювали на іноземні держави під виглядом офіційних осіб, журналістів або працівників громадських організацій.

“Війна безпілотників стане новим фронтом ворожих країн для нападу на серце ЄС”, − пише видання.

Відомо, що чиновники Єврокомісії та інших інституцій блоку під час роботи, зокрема обробки конфіденційної інформації, закривають штори або жалюзі через побоювання, що дрон може фотографувати людей чи документи або ж знімати секретні зустрічі через вікна.

У будівлі Берлемон працюють деякі з “найвищих співробітників Комісії”, там також мешкає її президентка Урсула фон дер Ляйєн. Загалом штат Єврокомісії налічує близько 32 тисяч осіб.

Єврокомісія раніше оприлюднила стратегічне керівництво, в якому радила уникати “зловмисних” дронів. Брюссель також запровадив правила контролю за рухом безпілотників у повітряному просторі, які почали діяти торік.