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"Lufthansa" скасувала 80% рейсів через страйк співробітників

У найбільшого авіаперевізника Німеччини вимагають підвищення зарплат через інфляцію. 

"Lufthansa" скасувала 80% рейсів через страйк співробітників
Літаки Lufthansa
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 100 000 пасажирів не змогли у вівторок скористатися послугами провідної німецької авіакомпанії "Lufthansa" через страйк співробітників. У семи аеропортах довелося масово скасовувати рейси, найбільше у Франкфурті та Мюнхені.

Як зазначає Deutsche Welle, це вже другий страйк у компанії за останній місяць, організований профспілкою Verdi. Цього разу "Lufthansa" довелося обмежитися лише 20% від запланованих на день рейсів. Очікується, що працівники не вийдуть на роботу і в середу.

Вимога страйкарів - підвищення заробітних плат та бонусів, яке б компенсувало зростання інфляції. Представники профспілки заявили, що керівництву компанії варто було б дослухатися до їхніх побажань зараз, натякаючи на те, що у випадку відмови страйки можуть продовжитися.

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