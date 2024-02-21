"Lufthansa" скасувала 80% рейсів через страйк співробітників

Щонайменше 100 000 пасажирів не змогли у вівторок скористатися послугами провідної німецької авіакомпанії "Lufthansa" через страйк співробітників. У семи аеропортах довелося масово скасовувати рейси, найбільше у Франкфурті та Мюнхені.

Як зазначає Deutsche Welle, це вже другий страйк у компанії за останній місяць, організований профспілкою Verdi. Цього разу "Lufthansa" довелося обмежитися лише 20% від запланованих на день рейсів. Очікується, що працівники не вийдуть на роботу і в середу.

Вимога страйкарів - підвищення заробітних плат та бонусів, яке б компенсувало зростання інфляції. Представники профспілки заявили, що керівництву компанії варто було б дослухатися до їхніх побажань зараз, натякаючи на те, що у випадку відмови страйки можуть продовжитися.