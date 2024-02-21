Суперниця Трампа заперечила припинення участі у президентських перегонах

Кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі спростувала чутки про намір припинити участь у гонитві за Овальний кабінет на тлі низької підтримки у її рідному штаті, Південній Кароліні.

Як стверджує BBC, Гейлі заявила, що не збирається знімати кандидатуру у випадку невдачі на праймеріз, які мають відбутися цієї суботи. Опитування пророкують колишній губернаторці штату болючу поразку - і впевнену перемогу для її опонента, Дональда Трампа.

Гейлі пообіцяла, що продовжуватиме боротися щонайменше до "супервівторка" - 5 березня у США відбудуться одразу 16 праймеріз, які багато в чому і вирішать долю номінації. Для того, щоб у листопаді її ім'я було у бюлетені, Ніккі Гейлі потрібно заручитися підтримкою половини від майже 2,5 тисяч республіканських делегатів по всій країні - станом на зараз їй вдалося переконати лише 17.

Попри невтішні перспективи, Гейлі продовжує активно вести свою передвиборчу кампанію і вже запланувала поїздки до Техаса, Джорджії, Вермонта та Каліфорнії. У своїй промовах вона наголошує на тому, що є молодою альтернативою "двом стариганям" в особі Трампа та чинного президента Джо Байдена.