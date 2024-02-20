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На тракторах і човнах: фермери з усієї Греції збираються на протести в Афінах

Протестувальники заявляють про катастрофічний для галузі рік і вимагають, зокрема, постійних податкових знижок на пальне.

На тракторах і човнах: фермери з усієї Греції збираються на протести в Афінах
Фермери протестують навпроти парламенту в Афінах, 20 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Фермери з усієї Греції пригнали свої трактори до Афін – після тижнів протестів через зростання цін, іноземну конкуренцію та наслідки катастрофічних повеней. Протестувальники вимагають постійних знижок на дизельне пальне і зменшення ціни на електропостачання.

Про це пише Reuters.

Вони приєдналися до десятків тракторів, припаркованих перед парламентом. 

Сьогодні вранці десятки фермерів прибули на човнах до порту Пірей з південного острова Крит. Окрім того, автобусами до столиці їдуть аграрії з інших районів країни.

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Фермери заявляють про катастрофічний рік для галузі. “Ми не вирощували винограду, ми не виробляли оливкової олії, ми вирощували трохи бавовни, але її купували за безцінь”, − заявив один з протестувальників.

Фермери зі всієї Греції їдуть до Афін, 20 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Фермери зі всієї Греції їдуть до Афін, 20 лютого 2024 року

Місцеві профспілки ведуть переговори з консервативним урядом прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса вже протягом кількох тижнів. Уряд запропонував тимчасово зменшити рахунки за електроенергію та продовжити податкову знижку на сільськогосподарське дизельне пальне до кінця 2024 року. Однак протестувальники заявляють, що цього недостатньо.

Міністри заявляють, що готові схвалити більш постійну схему податкових знижок у майбутньому, але цього року можливостей для подальших поступок немає.

Фермери зі всієї Греції їдуть до Афін, 19 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Фермери зі всієї Греції їдуть до Афін, 19 лютого 2024 року

  • Протест у Греції повторює вимоги фермерів у Франції, Бельгії, Нідерландах, Польщі та Італії. Протестують також їхні колеги в Іспанії.
  • Підвищення цін на свої товари вимагають також десятки тисяч фермерів в Індії, минулого тижня там відбулися сутички протестувальників з силовиками.
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