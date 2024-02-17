Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон

Заблокувати рух для всього транспорту на кордоні планують з 18 лютого до 9 березня.

Фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції приєднаються до польських аграріїв в неділю і блокуватимуть перехід у Дорогуську. Цілком вірогідно, що це може призвести до повного перекриття руху на українському кордоні, пише inpoland.

Місцева влада Дорогуська повідомила, що протест на кордоні заплановано до 9 березня.

Координатор фермерського протесту Роберт Вічко розповів, що це буде загальна акція протесту, на якій мітингувальники покажуть "силу спротиву імпорту українських сільськогосподарських товарів" на ринок Євросоюзу.

Мало того, страйкарі запрошують долучитися до блокування кордону людей, які не мають відношення до сільського господарства.

З словами Вічко, сьогодні у Дорогуську буде кілька сільськогосподарських організацій.

"Свою присутність підтвердили також фермери із західних країн. Вони також братимуть участь у блокаді кордону в неділю", – зазначив він.

Напередодні польські фермери в соцмережах звернулися до охочих із закликом повністю блокувати рух транспорту з України, включно з автобусами та гуманітарною допомогою.