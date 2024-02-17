Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон

Фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції приєднаються до польських аграріїв в неділю і блокуватимуть перехід у Дорогуську. Цілком вірогідно, що це може призвести до повного перекриття руху на українському кордоні, пише inpoland.
Місцева влада Дорогуська повідомила, що протест на кордоні заплановано до 9 березня.
Координатор фермерського протесту Роберт Вічко розповів, що це буде загальна акція протесту, на якій мітингувальники покажуть "силу спротиву імпорту українських сільськогосподарських товарів" на ринок Євросоюзу.
Мало того, страйкарі запрошують долучитися до блокування кордону людей, які не мають відношення до сільського господарства.
З словами Вічко, сьогодні у Дорогуську буде кілька сільськогосподарських організацій.
"Свою присутність підтвердили також фермери із західних країн. Вони також братимуть участь у блокаді кордону в неділю", – зазначив він.
Напередодні польські фермери в соцмережах звернулися до охочих із закликом повністю блокувати рух транспорту з України, включно з автобусами та гуманітарною допомогою.
- Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок суботи, 17 лютого, на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною у чергах перебувають близько 3,3 тис вантажівок.
- З 20 лютого польські фермери заблокують усі переходи кордону між Польщею та Україною. Як ідеться в заяві профспілки індивідуальних фермерів "Солідарність", будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".