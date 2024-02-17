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Шольц запевнив, що продовжує ухвалювати правильні рішення щодо постачання ракет Taurus Україні

Канлер Німеччини натякнув на розвиток питання щодо постачань Україні далекобійних ракет.

Шольц запевнив, що продовжує ухвалювати правильні рішення щодо постачання ракет Taurus Україні
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф  Шольц  на Мюнхенській безпековій конференції відповів на питання щодо постачання далекобійних ракет Taurus, а також збільшення військової допомоги Україні, пише "Європейська правда".

Шольца після його виступу кілька разів спитали, про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus. Він назвав дивним таке питання, адже Німеччина постачає найбільше для України.

"Це питання дивне – ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну) найбільше в Європі", – заявив канцлер.

Щодо постачання Taurus, то він зазначив, що питання у пошуку найкращого моменту для цього. 

"Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення. Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – пояснив канцлер.

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