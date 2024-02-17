Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Вода значно подорожчає: коли підвищать тариф?
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Провальна репетиція для Сунака: лейбористи виграли довибори у Британії (оновлено)
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Палата представників США пішла на канікули, допомога для України знову відкладається
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Розвідка Естонії: Росія зібрала довкола Авдіївки до 50 тисяч військових
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСвіт

Принц Гаррі вважає, що хвороба батька зблизила його з родиною

Після оголошення про рак у короля Чарльза ІІІ його син "якомога швидше застрибнув у літак".

Принц Гаррі вважає, що хвороба батька зблизила його з родиною
Принц Гаррі
Фото: DW

П'ятий у черзі на британський престол принц Гаррі, герцог Сассекський, розповів американським телевізійникам про зближення із родиною, причиною якого стала хвороба його батька.

За повідомленням BBC, Гаррі, який разом з дружиною Меган Маркл усунувся від виконання обов'язків членів королівської родини, "одразу ж застрибнув у літак", щойно дізнався, що у короля Чарльза ІІІ було діагностовано рак.

Принц зізнався, що почувається вдячним за можливість провести час у компанії батька в Лондоні, хай навіть його поїздка тривала лише один день. Він підтвердив, що, попри важкі стосунки та скандальні висловлювання, любить свою родину та має намір частіше відвідувати короля.

"Виявляється, що хвороби та піклування про людей, яких вони спіткали, роблять родини ближчими", - підсумував Гаррі в інтерв'ю американським журналістам. 

  • У короля Чарльза ІІІ виявили рак під час медичного обстеження на початку лютого. На час лікування він продовжує займатися державними справами, проте обмежив виконання певних суспільних обов'язків, поклавши їх на дружину, королеву Каміллу, та сина й спадкоємця принца Вільяма.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies