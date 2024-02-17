Принц Гаррі вважає, що хвороба батька зблизила його з родиною

Після оголошення про рак у короля Чарльза ІІІ його син "якомога швидше застрибнув у літак".

П'ятий у черзі на британський престол принц Гаррі, герцог Сассекський, розповів американським телевізійникам про зближення із родиною, причиною якого стала хвороба його батька.

За повідомленням BBC, Гаррі, який разом з дружиною Меган Маркл усунувся від виконання обов'язків членів королівської родини, "одразу ж застрибнув у літак", щойно дізнався, що у короля Чарльза ІІІ було діагностовано рак.

Принц зізнався, що почувається вдячним за можливість провести час у компанії батька в Лондоні, хай навіть його поїздка тривала лише один день. Він підтвердив, що, попри важкі стосунки та скандальні висловлювання, любить свою родину та має намір частіше відвідувати короля.

"Виявляється, що хвороби та піклування про людей, яких вони спіткали, роблять родини ближчими", - підсумував Гаррі в інтерв'ю американським журналістам.