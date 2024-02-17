Трампа зобов'язали сплатити понад 350 мільйонів доларів за шахрайство

Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп був визнаний винним у шахрайстві і має сплатити понад 350 мільйонів доларів штрафу. Такою є ухвала судді штату Нью-Йорк Артура Енгорона, який розглядав справу щодо свідомого завищення політиком вартості нерухомості його бізнес-імперії задля того, щоб отримати від банків більш вигідні умови кредитування.
Як стверджує The New York Times, Трампу також було заборонено обіймати будь-які керівні посади у бізнес-установах на території штату. У вироку суддя Енгорон у жорсткому стилі, приматанному американській Феміді, відзначив "відсутність у відповідача впродовж років бодай думки про визнання провини та каяття, яка межує з патологією".
Трамп має 30 днів на сплату штрафу або оскарження рішення. За словами його захисниці у суді Аліни Хабба, політик не погоджується з ухвалою і має намір подати апеляцію.
- Судова тяганина нині для Дональда Трампа - справа рутинна. Верховний Суд США наразі розглядає аж два клопотання республіканця - щодо підтвердження його "президентського імунітету" у справі про штурм Капітолію та щодо правомірності висування його кандидатури на цьогорічних президентських виборах.
- А 25 березня Трамп знову постане перед судом - це буде початок процесу у звинуваченні про фальсифікацію ділової документації.