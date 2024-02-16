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​Глава МЗС Франції: Майбутнє Європи поставлене на карту в Україні

Сежурне вважає, що у випадку перемоги РФ візьме під свій контроль українське сільське господарство і тоді атакуватиме європейських фермерів.

​Глава МЗС Франції: Майбутнє Європи поставлене на карту в Україні
Стефан Сежурне
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю виданню Le Monde заявив, що майбутнє Європи поставлене на карту в Україні, повідомляє The Guardian.

Сежурне наголосив, що європейці не повинні піддаватися "втомі" від війни в Україні, оскільки перемога Росії означатиме велику загрозу для інших країн континенту.

"Ми не повинні піддаватися спокусі втоми чи байдужості... Росія не задовольнятиметься Україною. Росія хоче зруйнувати порядок європейської безпеки та перекроїти наш континент відповідно до своїх інтересів. Перемога Москви не тільки не принесе нам мир, а лише спонукає Володимира Путіна здійснити свою експансіоністську нездійсненну мрію, використовуючи ті ж засоби, силу і той же привід - боротьбу з "колективним Заходом", який він вважає розбещеним та занепалим", - сказав міністр.

Сежурне додав, що європейці уже "страждають", вказавши на спроби Москви розділити континент і поширювати дезінформацію.

Дипломат наголосив, що вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну "за будь-яку ціну", бо можлива перемога Росії вплине на все: від сільського господарства до ядерної безпеки та способу життя Європи.

"Якби Росія взяла на себе управління українським сільським господарством, вона володіла б 30 відсотками світового експорту пшениці і атакувала б наших фермерів на ринках. Сьогоднішні зусилля на благо України — ніщо в порівнянні з тими, які нам довелося б робити проти Росії, яка відчувала би себе переможцем. Європа – це проєкція світу і майбутнє Європи поставлене на карту в Україні", - сказав Сежурне.

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