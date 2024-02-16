У Мюнхені сьогодні стартує конференція з питань безпеки, війна в Україні буде топтемою заходу

Участь у конференції візьмуть 50 лідерів країн та 100 міністрів.

Сьогодні у Німеччині стартує Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 18 лютого.

Топтемами заходу стануть війни в Україні та Ізраїлі, а також остання заява Дональда Трампа щодо США і військового блоку НАТО.

У заході участь беруть політичні діячі, військові посадовці та дипломати, загалом анонсувалося близько 50 лідерів країн та 100 міністрів.

До Німеччини вже приїхав президент України Володимир Зеленський. Завтра він виступить на головній сцені конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Організатори не запросили на конференцію російських та іранських урядовців. Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.

Фото: EPA/UPG

Хто ще приїде до Мюнхена

У Мюнхен мають приїхати президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ісраель Кац, пише Reuters. Очікується, що держсекретар США Ентоні Блінкен і прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штає також приєднаються.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон планує використати конференцію для прискорення допомоги Україні.

Німеччину представлять, зокрема, міністерка закордонних справ Анналена Бербок і канцлер Олаф Шольц.

Грузія представлена на конференції одразу двома делегаціями − президентки Саломе Зурабішвілі і міністерства закордонних справ країни.

Техгіганти на конференції

На Мюнхенській конференції з питань безпеки технологічні гіганти планують представити нову галузеву “угоду” для боротьби з виборчими фейками, які створює штучний інтелект (ШІ). У списку компаній є, зокрема, Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI й TikTok.

Така угода є особливо актуально напередодні важливих демократичних виборів у світі, зокрема до Європарламенту у червні, президентських перегонів США у листопаді та парламентських у Великій Британії наприкінці 2024 року.