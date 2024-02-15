Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Крим на прицілі
Крим на прицілі
ГоловнаПолітика

​Завтра Зеленський відвідає Німеччину та Францію, а в суботу виступить на Мюнхенській конференції

Президент України також проведе низку двосторонніх зустрічей.

​Завтра Зеленський відвідає Німеччину та Францію, а в суботу виступить на Мюнхенській конференції
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У п'ятницю, 16 лютого, президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, 17 лютого президент України виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

  • Мюнхенська безпекова конференція проходитиме з 16 до 18 лютого. На неї не запросили російських та іранських урядовців. Цей захід є впливовими глобальними зборами провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки. Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies