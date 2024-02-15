​Завтра Зеленський відвідає Німеччину та Францію, а в суботу виступить на Мюнхенській конференції

У п'ятницю, 16 лютого, президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, 17 лютого президент України виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.