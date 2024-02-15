​Завтра Зеленський відвідає Німеччину та Францію, а в суботу виступить на Мюнхенській конференції

У п'ятницю, 16 лютого, президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що Зеленський проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Крім того, 17 лютого президент України виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.
Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.
- Мюнхенська безпекова конференція проходитиме з 16 до 18 лютого. На неї не запросили російських та іранських урядовців. Цей захід є впливовими глобальними зборами провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки. Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.