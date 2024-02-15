ООН про кроки російської влади: "Немає конкретного коментаря, але не треба збільшувати напруженість"

Керівництво ООН прокоментувало появу у списках оголошених Росією в розшук посадовців з країн Балтії та Польщі, а також закон щодо конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Як повідомляє Укрінформ, на пресбрифінгу речник Генерального секретаря Стефан Дюжжарік обмежився досить нейтральними заявами.

"Ми не можемо коментувати рішення одного правоохоронного органу, але з точки зору загальної ситуації в регіоні ми б закликали не робити нічого такого, що могло б посилити вже наявну напруженість", - відповів пан Дюжжарік на питання про оголошення в розшук естонської прем'єрки Каї Каллас та інших чиновників сусідніх з Росією держав.

"У нас немає конкретного коментаря, але ми у будь-якій точці світу підтримуємо право на свободу висловлення поглядів", - так він прокоментував те, що в Росії можна опинитися за ґратами і без майна за цитування заяви Генсека ООН про російське вторгнення в Україну.