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Республіканська більшість тане: в Конгресі побільшало демократів

Спеціальні вибори у штаті Нью-Йорк виграв представник Демократичної партії Том Суоцці.

Республіканська більшість тане: в Конгресі побільшало демократів
Новообраний конгресмен Том Суоцці
Фото: AP

Том Суоцці збільшив представництво Демократичної партії у Палаті представників США, здобувши перемогу на спеціальних виборах у третьому окрузі штату Нью-Йорк. За результатами голосування, що відбулося у вівторок, Суоцці випередив суперника від республіканців Мазі Піліпа. 

Як повідомляє Reuters, вибори були призначені після того, як у Конгресі наважилися на надзвичайний крок і виключили зі свого складу республіканця Джорджа Сантоса, звинуваченого у шахрайстві. 

Оскільки замість члена Республіканської партії Конгрес поповнився демократом, розподіл сил у Палаті представників змінився. Відтепер крихка більшість спікера Майка Джонсона стала ще менш переконливою: 219 проти 213 конгресменів. Це ускладнює життя Джонсону, який всіляко гальмує процес ухвалення безпекового законопроєкту про допомогу Україні. 

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