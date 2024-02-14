Республіканська більшість тане: в Конгресі побільшало демократів

Том Суоцці збільшив представництво Демократичної партії у Палаті представників США, здобувши перемогу на спеціальних виборах у третьому окрузі штату Нью-Йорк. За результатами голосування, що відбулося у вівторок, Суоцці випередив суперника від республіканців Мазі Піліпа.
Як повідомляє Reuters, вибори були призначені після того, як у Конгресі наважилися на надзвичайний крок і виключили зі свого складу республіканця Джорджа Сантоса, звинуваченого у шахрайстві.
Оскільки замість члена Республіканської партії Конгрес поповнився демократом, розподіл сил у Палаті представників змінився. Відтепер крихка більшість спікера Майка Джонсона стала ще менш переконливою: 219 проти 213 конгресменів. Це ускладнює життя Джонсону, який всіляко гальмує процес ухвалення безпекового законопроєкту про допомогу Україні.
- Палата представників сьогодні раптово зайнялася кадровою політикою: імпічмент міністрові внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу було схвалено з мінімальною перевагою в один голос.
- Це рішення обурило президента Джо Байдена, який назвав його неконституційним.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон відкидає проєкт з допомогою для України через відсутність в ньому норм щодо захисту південного кордону США від мігрантів.
- Президент Байден раніше закликав Джонсона негайно винести документ на голосування.