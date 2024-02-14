Республіканська більшість тане: в Конгресі побільшало демократів

Том Суоцці збільшив представництво Демократичної партії у Палаті представників США, здобувши перемогу на спеціальних виборах у третьому окрузі штату Нью-Йорк. За результатами голосування, що відбулося у вівторок, Суоцці випередив суперника від республіканців Мазі Піліпа.

Як повідомляє Reuters, вибори були призначені після того, як у Конгресі наважилися на надзвичайний крок і виключили зі свого складу республіканця Джорджа Сантоса, звинуваченого у шахрайстві.

Оскільки замість члена Республіканської партії Конгрес поповнився демократом, розподіл сил у Палаті представників змінився. Відтепер крихка більшість спікера Майка Джонсона стала ще менш переконливою: 219 проти 213 конгресменів. Це ускладнює життя Джонсону, який всіляко гальмує процес ухвалення безпекового законопроєкту про допомогу Україні.