Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"

Перша етнічна українка в американському парламенті не голосуватиме за допомогу для України.

Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц не буде підтримувати законопроєкт щодо надання Україні допомоги на 60 мільярдів доларів. Таке рішення вона ухвалила навіть попри те, що, як сама зізналася в етері американського каналу CNN, навіть не читала цю версію документа.

Під час розмови з ведучим CNN Джоном Берманом пані Спартц також назвала передбачені законопроєктом кошти для України висловом "slush fund", який можна перекласти як "брудні гроші", "гроші з хабарів" чи "чорну касу".

Коли ж ведучий спитав, чи підтримує конгресвумен заяву Дональда Трампа про те, що він би дозволив Путіну "робити все, що той схоче", Спартц після кількох спроб змінити тему відповіла, що "Трамп робить чимало заяв, але він сильний перемовник".