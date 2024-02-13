Бріджит Брінк: зерновим коридором пройшли 736 суден

Посол США Бріджит Брінк розповіла, що Чорноморським гуманітарним коридором станом на 13 лютого вже пройшли 736 цивільних суден із продовольством.
Про це Брінк повідомила на своїй сторінці у Twitter.
"Визначне досягнення: зараз через Чорноморський гуманітарний коридор пройшли 736 суден і майже 23 мільйони тонн вантажів", – написала вона.
Бріджин Брінк додала, що "незважаючи на жорстокі атаки Росії, українське зерно продовжує годувати світ".
A remarkable achievement: 736 ships and almost 23 million tons of cargo have now passed through the Black Sea Humanitarian Corridor. Despite Russia’s brutal attacks, Ukrainian grain continues to feed the world. pic.twitter.com/ivelCY6OZ3— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 13, 2024
- За даними міністерства інфрмаструктури, перевалка коридором йде з трьох портів Великої Одеси – «Чорноморська», «Одеси» та «Південного».
- У серпні 2023 року Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
- В 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023 року) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.
- У січні 2024 року речник ВМС повідомив, що український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності: “Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів”.