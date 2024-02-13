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Бріджит Брінк: зерновим коридором пройшли 736 суден

Кораблі провезли майже 23 мільйони тонн вантажів. 

Бріджит Брінк: зерновим коридором пройшли 736 суден
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Посол США Бріджит Брінк розповіла, що Чорноморським гуманітарним коридором станом на 13 лютого вже пройшли 736 цивільних суден із продовольством.

Про це Брінк повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Визначне досягнення: зараз через Чорноморський гуманітарний коридор пройшли 736 суден і майже 23 мільйони тонн вантажів", – написала вона.

Бріджин Брінк додала, що "незважаючи на жорстокі атаки Росії, українське зерно продовжує годувати світ".

  • За даними міністерства інфрмаструктури, перевалка коридором йде з трьох портів Великої Одеси – «Чорноморська», «Одеси» та «Південного». 
  • У серпні 2023 року Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
  • В 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023 року) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.
  • У січні 2024 року речник ВМС повідомив, що український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності: “Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів”.
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