Бріджит Брінк: зерновим коридором пройшли 736 суден

Посол США Бріджит Брінк розповіла, що Чорноморським гуманітарним коридором станом на 13 лютого вже пройшли 736 цивільних суден із продовольством.

Про це Брінк повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Визначне досягнення: зараз через Чорноморський гуманітарний коридор пройшли 736 суден і майже 23 мільйони тонн вантажів", – написала вона.

Бріджин Брінк додала, що "незважаючи на жорстокі атаки Росії, українське зерно продовжує годувати світ".

A remarkable achievement: 736 ships and almost 23 million tons of cargo have now passed through the Black Sea Humanitarian Corridor. Despite Russia’s brutal attacks, Ukrainian grain continues to feed the world. pic.twitter.com/ivelCY6OZ3 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 13, 2024