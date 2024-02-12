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В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп, — Зеленський

Також президент провів першу Ставку з новими командувачами.

В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У вечірньому зверненні 12 лютого Володимир Зеленський, серед іншого, повідомив про проведення першого засідання Ставки за участі нових військових командувачів. 

"Провів сьогодні перше засідання Ставки за участю нових військових командувачів. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич разом з командувачами за напрямками.  Доповіли щодо ситуації на фронті. Купʼянський напрямок, Лиманський, Бахмутський. Звичайно, Авдіївка. Марʼїнський напрямок, Запорізький напрямок. Окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема у Херсонській області", – повідомив президент.

Також Зеленський заслухав детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури: енергетики, обʼєктів теплопостачання, водопостачання – усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів. 

"Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх та допомагає", — додає президент. 

Також Зеленський заслухав доповідь щодо забезпечення всіх підрозділів: снаряди, дрони, РЕБ. 

"Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння – на всіх рівнях: і на центральному, від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема, місцевої влади і кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво – системи РЕБ", —додав він.

Сьогодні, 12 лютого, Зеленський провів засідання першої Ставки в оновленому складі.

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