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Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Зеленський наголосив на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні.

Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США
Володимир Зеленський та делегація Палати представників Конгресу США
Фото: Пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Цей візит свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України, підтверджує, що Сполучені Штати є стратегічним партнером, який допомагає нам ефективно протистояти агресору. Ваш приїзд важливий для підняття бойового духу нашого народу, особливо для тих героїв, які сьогодні б’ються на передовій”, – наголосив президент.

Володимир Зеленський наголосив на критичній важливості ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні.

“Ми не можемо зупинятися в нашій боротьбі з агресором. Щоб ця боротьба була ефективною, нам потрібна підтримка союзників, насамперед Сполучених Штатів. Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов’язково ухвалене Конгресом. Це зміцнить нашу економіку та Збройні Сили”, – підкреслив глава держави.

Президент поінформував конгресменів про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони України, та закликав нарощувати військову допомогу задля досягнення стратегічних цілей на фронті.

Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури. 

Також важливим є розвиток двосторонньої співпраці щодо локалізації спільного виробництва в Україні сучасних дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Члени постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Френч Гілл, Джейсон Кроу і Ебігейл Спанбергер запевнили, що США залишаються прихильними підтримці українців.

В Україну прибула двопартійна делегація Конгресу США.

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