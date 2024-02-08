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Кличко передав 44 стрілецькому батальйону партію дронів

Бійці отримали 30 FPV-дронів.

Кличко передав 44 стрілецькому батальйону партію дронів
Віталій Кличко і 44 окремий батальйон
Фото: Facebook/Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав партію FPV-дронів бійцям 44 Окремого стрілецького батальйону 115 бригади ЗСУ, які захищають Україну на Донбасі. Про це Кличко написав у Facebook.

«Зустрівся з командирами 44-го Окремого стрілецького батальйону 115-ої бригади ЗСУ. Бійці захищають Україну на передовій, на Донбасі. Передав батальйону як благодійну допомогу першу партію найнеобхіднішого. 30 FPV-дронів. Нехай допомагають нищити ворога!» - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що батальйон був сформований у столиці на початку широкомасштабного російського вторгнення.

«Батальйон майже два роки тому був сформований в Києві. І хоч зараз не зареєстрований у столиці, але допомога захисникам потрібна. І вони звернулися до нас», - підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення, який звернувся по допомогу. Також брати Клички передали по 100 дронів 47 ОМБр «Маґура» та 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.

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