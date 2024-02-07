7 лютого Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив перед депутатами Верховної Ради України.

У своєму виступі він наголосив, що парламенту "необхідно зміцнити невидиму інфраструктуру, яка підтримує демократію: верховенство закону, плюралізм, інклюзивне управління, поділ влади, права людини, соціальну згуртованість та рівність" і Рада "має стати форумом для збирання цієї сили".

The war must be won to win the peace.



🔴 Follow the address by HR/VP @JosepBorrellF at the Verkhovna Rada of Ukraine @ua_parliament: https://t.co/o5TF28H0FF — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 7, 2024

"Я бачу консенсус щодо вашого європейського вибору серед політичних сил та громадянського суспільства. Обов'язково збережіть його. Єдність і консенсус необхідні для просування на шляху до членства в ЄС", - наголосив Боррель.

Дипломат підкреслив, що майбутнє України – у Європейському Союзі, і для цього необхідно ще зробити чимало реформ. Боррель також відзначив ті, які уже вдалося реалізувати.

У час війни наша держава "перебуває на лінії фронту між демократією та авторитарним правлінням", сказав дипломат і наголосив, що попри спокусу обмежити свободу слова чи централізувати владу потрібно підтримувати демократичний діалог між владою та опозицією і поважати верховенство права. Все це лише посилить стійкість і спроможність України, які необхідні для перемоги у війні.

Боррель наголосив, що плюралізм думок є типовим для європейського суспільства, і інколи це непросто, адже породжує чимало суперечностей. Однак водночас це і сила, яку російський диктатор Путін ніколи не зможе зрозуміти.