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Боррель закликав Верховну Раду зберігати єдність і консенсус

"Вам необхідно зміцнити невидиму інфраструктуру, яка підтримує демократію", - наголосив дипломат.

Боррель закликав Верховну Раду зберігати єдність і консенсус
Жозеп Боррель у Верховній Раді України 7 лютого 2024 року
Фото: Х/Josep Borrell Fontelles

7 лютого Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив перед депутатами Верховної Ради України.

У своєму виступі він наголосив, що парламенту "необхідно зміцнити невидиму інфраструктуру, яка підтримує демократію: верховенство закону, плюралізм, інклюзивне управління, поділ влади, права людини, соціальну згуртованість та рівність" і Рада "має стати форумом для збирання цієї сили".

"Я бачу консенсус щодо вашого європейського вибору серед політичних сил та громадянського суспільства. Обов'язково збережіть його. Єдність і консенсус необхідні для просування на шляху до членства в ЄС", - наголосив Боррель.

Дипломат підкреслив, що майбутнє України – у Європейському Союзі, і для цього необхідно ще зробити чимало реформ. Боррель також відзначив ті, які уже вдалося реалізувати.

У час війни наша держава "перебуває на лінії фронту між демократією та авторитарним правлінням", сказав дипломат і наголосив, що попри спокусу обмежити свободу слова чи централізувати владу потрібно підтримувати демократичний діалог між владою та опозицією і поважати верховенство права. Все це лише посилить стійкість і спроможність України, які необхідні для перемоги у війні.

Боррель наголосив, що плюралізм думок є типовим для європейського суспільства, і інколи це непросто, адже породжує чимало суперечностей. Однак водночас це і сила, яку російський диктатор Путін ніколи не зможе зрозуміти.

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