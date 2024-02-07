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Комітет ВР з питань ветеранів підтримав відставку Лапутіної

Члени комітету рекомендували Верховній раді підтримати відставку міністерки у справах ветеранів. 

Комітет ВР з питань ветеранів підтримав відставку Лапутіної

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув і підтримав заяву про відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, яку та написала декілька днів тому. 

Про це йдеться у відповідному документі Комітету. 

"За результатами розгляду (заяви-ред.) народні депутати члени Комітету прийняли рішення погодити звільнення Лапутіної Юлії Анатоліївни з посади Міністра у справах ветеранів України за поданою нею заявою про відставку", – йдеться у документі.

Також Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. 

Комітет підтримав відставку міністерки Юлії Лапутіної
Фото: Комітет ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів
Комітет підтримав відставку міністерки Юлії Лапутіної

"Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання від Комітету визначено Голову Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякову Галину Миколаївну"  – уточнили у Комітеті.

5 лютого голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Він зазначив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

  • Юлію Лапутіну  призначили міністром у справах ветеранів у грудні 2020 року. До цього вона займала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
  • Її кандидатуру підтримали 248 нардепів. 
  • У листопаді минулого року громадська рада при Мінветеранів закликала Лапутіну піти з посади. На думку Громадської ради, діяльність Лапутіної неефективна, ознакою чого є, зокрема, відсутність сформованої державної політики ветеранів.
  • А в грудні представники ветеранського руху висловили занепокоєння, що до проєктів Міністерства залучені люди, які мають зв'язок з сепаратистами або російськими пропагандистами.
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