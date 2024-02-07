Комітет ВР з питань ветеранів підтримав відставку Лапутіної

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув і підтримав заяву про відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, яку та написала декілька днів тому.

Про це йдеться у відповідному документі Комітету.

"За результатами розгляду (заяви-ред.) народні депутати члени Комітету прийняли рішення погодити звільнення Лапутіної Юлії Анатоліївни з посади Міністра у справах ветеранів України за поданою нею заявою про відставку", – йдеться у документі.

Також Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Фото: Комітет ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Комітет підтримав відставку міністерки Юлії Лапутіної

"Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання від Комітету визначено Голову Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякову Галину Миколаївну" – уточнили у Комітеті.

5 лютого голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Він зазначив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.