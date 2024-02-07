Комітет ВР з питань ветеранів підтримав відставку Лапутіної

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув і підтримав заяву про відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, яку та написала декілька днів тому.
Про це йдеться у відповідному документі Комітету.
"За результатами розгляду (заяви-ред.) народні депутати члени Комітету прийняли рішення погодити звільнення Лапутіної Юлії Анатоліївни з посади Міністра у справах ветеранів України за поданою нею заявою про відставку", – йдеться у документі.
Також Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.
"Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання від Комітету визначено Голову Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякову Галину Миколаївну" – уточнили у Комітеті.
5 лютого голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Він зазначив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
- Юлію Лапутіну призначили міністром у справах ветеранів у грудні 2020 року. До цього вона займала посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.
- Її кандидатуру підтримали 248 нардепів.
- У листопаді минулого року громадська рада при Мінветеранів закликала Лапутіну піти з посади. На думку Громадської ради, діяльність Лапутіної неефективна, ознакою чого є, зокрема, відсутність сформованої державної політики ветеранів.
- А в грудні представники ветеранського руху висловили занепокоєння, що до проєктів Міністерства залучені люди, які мають зв'язок з сепаратистами або російськими пропагандистами.