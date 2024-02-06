У Раді забракло голосів для розгляду звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету

У Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони.

Голосів забракло попри домовленості на погоджувальній раді, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. За її словами, голосів не дали представники фракції "Слуга народу".

"Це підтримали тільки 190 депутатів, «ЄС», Голос, частина інших фракцій. Але не слуги", – сказала вона.

Сама Безугла хоче вийти з фракції "Слуга народу", повідомила вона в Telegram.

"Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції «Слуга Народу», не «загубили» ніде. Відпустіть", – написала парламентарка.

Мар'яна Безугла і чому ініціювали її відкликання