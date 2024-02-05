Повітряні сили ЗСУ отримали носимі комплекти зв’язку та управління від Нової пошти та "Повернись живим"

Фонд "Повернись живим" спільно з Новою поштою передали Повітряному командуванню "Центр" четверту партію обладнання, створену та закуплену у рамках збору "Запакуй небо — прокачай ППО".

НКЗУ мають усе необхідне для швидкого розгортання резервного командного пункту у разі влучення ракети або дрона у стаціонарний. Це дуже важливо, адже пункти управління — це мозок протиповітряної оборони.

"Проблема стаціонарних командних пунктів полягає у тому, що ворог може дізнатися про їхнє розташування і завдати удару. Мобільні рухомі пункти більш захищені, але через їхній невеликий розмір існують певні обмеження у кількості робочих місць. НКЗУ забезпечують мобільність, а отже безпеку для підрозділів протиповітряної оборони. При цьому обмежень щодо кількості робочих місць чи обладнання не існує. Їх швидше розгортати, ніж стаціонарні — потрібні хвилини, а не дні", — зазначив консультант "Повернись живим" Олексій Дубинка.

Носимі комплекси зв‘язку і управління

Перший НКЗУ підрозділи протиповітряної оборони отримали ще у жовтні 2023. Вартість одного комплекту — понад 1 мільйон гривень.

Носимі комплекти зв’язку та управління представляють собою валізи вагою до 60 кг, які легко розкладаються у мобільний командний пункт із робочими місцями для військових.

«Їх спроєктували спеціалісти Фонду, враховуючи виклики російсько-української війни. Раніше подібного готового рішення підрозділи протиповітряної оборони не мали. Усередині цього кейсу знаходиться комплект меблів, великі телевізори для відображення повітряної обстановки, ноутбуки, багатоканальний захищений зв’язок, мережеве обладнання, ір-телефони та інше. Це все допомагає організувати бойове чергування та ефективно збивати повітряні цілі", — підкреслила директорка з управління репутацією Нової пошти Олена Плахова.

Носимі центри зв‘язку і управління

Також повітряне командування "Центр" вже отримало комплексні апаратні зв'язку (КАЗ). Це повністю енерго та тепло незалежні прохідні вантажівки, забезпечені всім необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв'язку, аби ефективно виконувати бойові завдання,супроводжуючи протиповітряні ракетні комплекси. Окрім цього ППО передали телекомунікаційні комплекти — рюкзаки, які містять усі необхідні види захищеного зв’язку для мобільних вогневих груп.

В планах – забезпечити підрозділи протиповітряної оборони рухомими командними пунктами на базі прохідних вантажівок. Вони дадуть можливість командувати військами під час руху і матимуть універсальні місця роботи й відпочинку для захисників.