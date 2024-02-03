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Україна та Німеччина можуть укласти угоду про "гарантії безпеки" в лютому

Як стверджують ЗМІ, підписання заплановане на 16 лютого. 

Україна та Німеччина можуть укласти угоду про "гарантії безпеки" в лютому
Фото: EPA/UPG

Україна та Німеччина можуть підписати безпековий договір у лютому, а сам проект вже готовий. 

Про це пише Європейська правда із посилання на німецьке агентство DPA.

Як йдеться у матеріалі, підписання заплановане на 16 лютого під час міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки. 

Речниця німецького уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Володимиром Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом. 

Також натякав на можливе укладення угоди канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Крім того, 3 лютого у межах візиту французької делегації до Києва відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій. 

  • Цьогоріч на Мюнхенську безпекову конференцію, яка проходитиме я з 16 до 18 лютого, не запросили російських та іранських урядовців. Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.
  • Також запрошення не отримали дві партії Німеччини: націоналістична та правопопулістська. До цього на конференцію запрошували всі партії.
  • Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки є впливовими глобальними зборами провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки.
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