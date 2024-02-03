Україна та Німеччина можуть укласти угоду про "гарантії безпеки" в лютому

Україна та Німеччина можуть підписати безпековий договір у лютому, а сам проект вже готовий.
Про це пише Європейська правда із посилання на німецьке агентство DPA.
Як йдеться у матеріалі, підписання заплановане на 16 лютого під час міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Речниця німецького уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Володимиром Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.
Також натякав на можливе укладення угоди канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Крім того, 3 лютого у межах візиту французької делегації до Києва відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.
- Цьогоріч на Мюнхенську безпекову конференцію, яка проходитиме я з 16 до 18 лютого, не запросили російських та іранських урядовців. Москву і Тегеран на форумі представлятимуть неурядові організації, а від РФ приїдуть також опозиційні політики. Торік росіян-посадовців у Мюнхені також не було.
- Також запрошення не отримали дві партії Німеччини: націоналістична та правопопулістська. До цього на конференцію запрошували всі партії.
- Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки є впливовими глобальними зборами провідних політиків та аналітиків для обговорення проблем оборони та безпеки.