Україна та Німеччина можуть укласти угоду про "гарантії безпеки" в лютому

Як стверджують ЗМІ, підписання заплановане на 16 лютого.

Україна та Німеччина можуть підписати безпековий договір у лютому, а сам проект вже готовий.

Про це пише Європейська правда із посилання на німецьке агентство DPA.

Як йдеться у матеріалі, підписання заплановане на 16 лютого під час міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Речниця німецького уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Володимиром Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.

Також натякав на можливе укладення угоди канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Крім того, 3 лютого у межах візиту французької делегації до Києва відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.