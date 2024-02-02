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Шмигаль обговорив із міністеркою МЗС Канади конфіскацію заморожених російських активів

Мелані Жолі заявила, що Канада продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Шмигаль обговорив із міністеркою МЗС Канади конфіскацію заморожених російських активів
Мелані Жолі та Денис Шмигаль
Фото: Радіо Свобода

Премєр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із главою Міністерства закордонних справ Канада Мелані Жолі під час її офіційного візиту до Києва 2 лютого.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Перш за все, прем'єр України подякував Канаді за приєднання до коаліції з повернення депортованих українських дітей.

"Канада підтримує наші ініціативи з гуманітарного розмінування, що є важливою частиною відновлення. У цьому контексті обговорили конфіскацію російських активів. Канада тут, як і в інших сферах підтримки, серед лідерів. Розраховуємо, що цього року ми зробимо вагомі кроки, щоб спрямувати російські кошти на відбудову України",  – зазначив Шмигаль

Мелані Жолі зазначила, що Канада залишиться пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде необхідно. 

  • Сьогодні до Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час її візиту сторони обговорять вільну торгівлю між Україною та Канадою, використання заморожених російських активів, військову допомогу, санкції, Формулу миру та повернення українських дітей, викрадених Росією.
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