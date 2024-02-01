​Україні потрібно додаткових по 5 млрд євро протягом 4-х років від ЄС, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на спецсаміті ЄС у Брюсселі закликав учасників до єдності у створенні Фонду підтримки Україні в рамках Європейського фонду миру.

"Сьогодні потрібна ваша єдність щодо створення Ukraine Assistance Fund у межах нашого з вами Європейського фонду миру. Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, строк – чотири роки. Чіткий пріоритет", – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що зараз потрібно продемонструвати повну надійність Європи та дієвість її рішень, адже зараз у Росії зявився черговий спільник – Північна Корея, яка постачає Москві снаряди для артилерії та балістичні ракети.

"Вони вже б’ють по наших містах – на додачу до іранських «шахедів», які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна", – наголосив президент України.

Також нагадав, що реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України затримується.