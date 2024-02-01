​Україні потрібно додаткових по 5 млрд євро протягом 4-х років від ЄС, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на спецсаміті ЄС у Брюсселі закликав учасників до єдності у створенні Фонду підтримки Україні в рамках Європейського фонду миру.
"Сьогодні потрібна ваша єдність щодо створення Ukraine Assistance Fund у межах нашого з вами Європейського фонду миру. Це така надійність і довготривалість підтримки, яку зараз потрібно протиставити відповідним викликам. Не менш як 5 мільярдів євро на рік, строк – чотири роки. Чіткий пріоритет", – зазначив Зеленський.
Він зазначив, що зараз потрібно продемонструвати повну надійність Європи та дієвість її рішень, адже зараз у Росії зявився черговий спільник – Північна Корея, яка постачає Москві снаряди для артилерії та балістичні ракети.
"Вони вже б’ють по наших містах – на додачу до іранських «шахедів», які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає мільйон артилерійських снарядів від Пхеньяна", – наголосив президент України.
Також нагадав, що реалізація європейського плану щодо постачання мільйона артилерійських снарядів для України затримується.
- Сьогодні рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
- В українському міністерстві економіки припустили, що перший транш допомоги може надійти до України вже у березні
- За виконання всіх умов і вимог підтримка в рамках програми надаватиметься щоквартально.