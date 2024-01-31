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“Берлін перебуває у зоні досяжності російських ракет”: глава МЗС Польщі вважає, що Європа недооцінює загрози Росії

Радослав Сікорський вважає, що Європа даремно дуже часто не сприймає всерйоз погрози Путіна.

“Берлін перебуває у зоні досяжності російських ракет”: глава МЗС Польщі вважає, що Європа недооцінює загрози Росії
Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що Європа недостатньо серйозно ставиться до загрози Росії, передає DW. 

Сікорський наголосив, що Берлін знаходиться в межах досяжності російських ракет, розміщених у російському Калінінграді. 

Відповідаючи на запитання, чи загрожує небезпека війни з РФ Польщі, Сікорський сказав: "Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. Коли він загрожує країні, він говорить серйозно. Дуже часто ми не сприймали його всерйоз".

Видання зауважує, що ввечері 30 січня Німеччина підняла в повітря винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака, поміченого над Балтійським морем біля її берегів. Німецький винищувач якийсь час супроводжував російський борт, перш ніж той повернув на схід. "Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", - заявили у ВПС Німеччини.

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