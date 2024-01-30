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Не запросити Україну в НАТО означає дати Путіну стимул продовжувати війну, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

"На мою думку запрошення повинно бути висловлено Україні вже на саміті НАТО в липні", - сказав Расмуссен.

Не запросити Україну в НАТО означає дати Путіну стимул продовжувати війну, - ексгенсек Альянсу Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, голова-засновник компанії Rasmussen Global Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україна має отримати запрошення в НАТО на саміті в липні, інакше це дасть російському диктатору Путіну стимул продовжувати війну.

Про це Расмуссен сказав на зустрічі з журналістами 30 січня.

Він зазначив, що є противники такого кроку, які вважають, що поки в Україні війна, то про запрошення не може йти мови.

"Я не приховуватиму, що, на мою думку запрошення повинно бути висловлено Україні вже на саміті НАТО в липні. Я знаю, що це контраверсійне та безпрецедентне рішення запросити країну, яка перебуває в стадії війни, до НАТО. І я знаю, що це буде використано як контраргумент тими, хто є скептиками... Але це дуже небезпечний аргумент, тому що він дає Путіну стимул продовжувати свою війну, щоби не дозволити Україні вступити до НАТО", - сказав Расмуссен.

Він підкреслив, що така позиція "дає Путіну право вето фактично і, звісно це неприпустимо". 

"Ось чому я думаю надати Україні запрошення вже", - додав ексгенсек НАТО.

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