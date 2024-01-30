​Прем’єр-міністри України та Чехії обговорили співпрацю напередодні засідання Євроради

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 січня провів онлайн-зустріч із прем’єр-міністром Чеської Республіки Петером Фіалою. Сторони обговорили співпрацю двох країн та підтримку України.

"Консолідуємо наші зусилля напередодні засідання Європейської ради. Розраховуємо на позитивне голосування за новий механізм фінансової підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, що розрахований на 4 роки", – зазначив Денис Шмигаль.

Також прем’єри обговорили можливості спільного виробництва зброї та боєприпасів та активізацію співпраці між українськими й чеськими оборонними підприємствами.

Крім того, прем’єр-міністри України та Чехії домовилися провести спільне засідання урядів.