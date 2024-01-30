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​Прем’єр-міністри України та Чехії обговорили співпрацю напередодні засідання Євроради

Також прем’єри домовилися провести спільне засідання урядів обох країн. 

​Прем’єр-міністри України та Чехії обговорили співпрацю напередодні засідання Євроради
Денис Шмигаль і Петер Фіала
Фото: Кабінет міністрів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 січня провів онлайн-зустріч із прем’єр-міністром Чеської Республіки Петером Фіалою. Сторони обговорили співпрацю двох країн та підтримку України.

"Консолідуємо наші зусилля напередодні засідання Європейської ради. Розраховуємо на позитивне голосування за новий механізм фінансової підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, що розрахований на 4 роки", – зазначив Денис Шмигаль.

Також прем’єри  обговорили можливості спільного виробництва зброї та боєприпасів та активізацію співпраці між українськими й чеськими оборонними підприємствами.

Крім того, прем’єр-міністри України та Чехії домовилися провести спільне засідання урядів.

  • 17 жовтня Європейський парламент підтримав пропозицію щодо створення Українського Фонду (Ukraine Facility) обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024 - 2027 років. 
  • Відповідне рішення має пройти тристороннє обговорення між Європейським Парламентом, Радою ЄС та Європейською комісією, після чого буде передано на розгляд парламентам країн-членів ЄС.
  • Передбачається, що більша частина коштів (75%) буде спрямована до державного бюджету для забезпечення макрофінансової стабільності. Друга складова програми (16%) націлена на створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах, які також будуть визначені у Плані України. 
  • На саміті 1 лютого лідери Європейського Союзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати “своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку” Україні. Про це пише Reuters з посиланням на проєкт висновків зустрічі.
  • Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро.
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