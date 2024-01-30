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Боррель закликав ЄС посилювати свою військову мобільність і більше співпрацювати з НАТО

Глава євродипломатії закликав спростити процедури руху військової техніки й особового складу таким чином, аби війська могли пройти максимум за п’ять днів.

Боррель закликав ЄС посилювати свою військову мобільність і більше співпрацювати з НАТО
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель на форумі Європейського оборонного агентства
Фото: Х/Josep Borrell Fontelles

Країни-члени Євросоюзу мають посилити свої зусилля у сфері військової мобільності, щоби надолужити "роки нехтування й недофінансування" у цій сфері.

До цього закликав Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель на форумі Європейського оборонного агентства 30 січня, передає "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Боррель зауважив, що європейці "живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі". Тож щоб бути до нього готовим, треба інвестувати у військову мобільність. Мова йде про взаємосумісність військових сил і засобів на території ЄС.

Боррель закликав спростити процедури руху військової техніки й особового складу таким чином, аби війська могли пройти максимум за п’ять днів.

Також глава євродипломатії запропонував визначити пріоритетні коридори для руху військових засобів, посилити відпрацювання військової мобільності в межах військових навчань ЄС, які, до речі, вперше розпочали проводити торік в Іспанії.

"Ми повинні перевірити нашу готовність, щоб виявити перешкоди й вузькі місця", – пояснив Боррель.

Він додав, що Європа має більше співпрацювати в цій сфері зі союзниками по НАТО, зокрема США, Норвегією і Канадою.

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