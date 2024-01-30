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У Мінськ чотири рази за чотири дні прилітав китайський "Боїнг-747"

Припускають, що цими рейсами доставили військову техніку із Китаю.

У Мінськ чотири рази за чотири дні прилітав китайський "Боїнг-747"
Фото: Міноборони Білорусі

На початку січня до білоруського Мінська із китайського міста Урумчі чотири рази за чотири дні прилітав транспортний літак "Боїнг-747".

Про це пише білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн, яка займається відстеженням переміщення військової техніки, зокрема російської.

"Протягом 4-х днів один і той же транспортний літак Boeing 747-4FTF ( рег. номер B-2476 ) здійснив на даний момент чотири рейси за маршрутом Урумчі ( ZWWW ) - Мінськ ( UMMS ) і назад", – повідомив Гаюн.

У групі таку активність китайської вантажної авіакомпанії "Air China Cargo" назвали нетиповою і припустили,  що рейсами з Урумчі до Білорусі доставляли військову техніку з Китаю.

Також розслідувачі звернули увагу на те, що рейси були регулярними і прибували до Мінська чотири дні поспіль – із 8 до 11 січня, літак відлітав до Китаю і потім повертався назад.

У Мінську він проводив приблизно по три години, що достатньо для проведення розвантаження. 

"Зазначимо, що в Національному аеропорту "Мінськ" розташовується транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси, що прибувають і відбувають, і тому всі вантажні літаки зазвичай паркуються спеціальних стоянках логістичного центру, але китайський B-2476 цього разу паркувався зовсім на іншій стоянці", – наголосив Гаюн. 

Там наголошують, що стоянка зарезервована для обслуговування урядових літаків Білорусі, зокрема, Александра Лукашенка.

"Вантаж, імовірно, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт, тому що навколо місця стоянки військовому вантажу ніде розташуватися, щоб не привертати додаткової уваги і не стояти просто неба", – заявили у Беларускі Гаюн.

Проте не повідомляють, яку саме техніку могли до ставити із Китаю. Однак наголошують, що на озброєнні білоруської армії є китайські бронеавтомобілі, а китайські комплектуючі використовуються для виробництва ракет РСЗВ "Полонез".

"За один рейс Boeing 747 цілком може привезти щонайменше чотири-п'ять таких бронеавтомобілів", – зазначив Гаюн.

  • Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" безплатно. 
  • Міноборони Білорусі будує у Гомельській області нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною. Будівництво фінансується за кошти державної інвестпрограми на 2023-2027 роки. Будівництво нового військового об'єкта може бути пов'язане із минулорічними заявами Олександра Лукашенка про створення в Збройних Силах "Південного оперативного командування". За іншою версією, там можуть дислокуватися військові Сили спеціальних операцій.
  • Проте в українській розвідці впевнені, що російський диктатор Володимир Путін наразі не зміг залучити армію Білорусі безпосередньо до війни в Україні. Росія використовує Білорусь, щоб відволікати українські сили.
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