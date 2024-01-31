Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, до нього включили бронетранспортери, танки для розмінування і понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
Про це йдеться на сайті Бундестагу.
За даними, у пакет увійшли:
- 24 бронетранспортери (24 вже є в України)
- 4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (таких ЗСУ отримали 69)
- 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14)
- 3 танки для розмінування WISENT 1 (В Україні є 19)
- 14 спецпристроїв на танки для розмінування (Німеччина вже передавала 11)
- 1040 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
Також ФРН передала Україні ракети для системи ППО IRIS-T, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom, чотири автомобілі для прикордонників, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. сухпайків для військовослужбовців.
- Вчора у ЗМІ з’явилася інформація, що в Україну може прибути партія високоточних бомб GLSDB від США. Цих бомб немає в арсеналі американської армії. Україна випробовуватиме її першою на полі бою. Очікується, що нова бомба здатна долати відстань понад 140 км і стане "значним потенціалом для України".
- Також Велика Британія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України. Це міжнародний фонд на мільярд сто тисяч доларів, яким керує Лондон у коаліції з країнами Балтії, Норвегією, Швецією, Ісландією та Нідерландами.
- Крім цього, про значну допомогу Україні оголосили Нідерланди: Ця країна виділяє 122 млн євро на військову допомогу Україні. Більшість коштів, 87 млн євро, підуть на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Ці кошти доповнять 130 млн євро, раніше виділені Нідерландами для фонду на чолі з Німеччиною.