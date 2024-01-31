У пакет увійшли БТРи, танки для розмінування та ракета для ППО.

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, до нього включили бронетранспортери, танки для розмінування і понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Про це йдеться на сайті Бундестагу.

За даними, у пакет увійшли:

24 бронетранспортери (24 вже є в України)

4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (таких ЗСУ отримали 69)

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14)

3 танки для розмінування WISENT 1 (В Україні є 19)

14 спецпристроїв на танки для розмінування (Німеччина вже передавала 11)

1040 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Також ФРН передала Україні ракети для системи ППО IRIS-T, систему проти морських мін, систему відеоспостереження Satcom, чотири автомобілі для прикордонників, 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі) та 194 тис. сухпайків для військовослужбовців.