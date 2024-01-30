Politico: Завтра в Україну може прибути партія високоточних бомб GLSDB від США

Цих бомб немає в арсеналі американської армії. Україна випробовуватиме її першою на полі бою.

Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу дальньої дії GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bombs). Партія бомб, як очікується, прибуде в Україну вже в середу, передає Politico з посиланням на американських чиновників та двох інших людей, знайомих із перебігом переговорів.

Україна отримає першу партію бомб малого діаметра наземного базування, абсолютно нової зброї дальньої дії, які створили компанії Boeing і Saab. Цих бомб немає в арсеналі армії США.

Очікується, що нова бомба здатна долати відстань понад 140 км і стане "значним потенціалом для України".

Боєприпас розробки Boeing і Saab, є високоточною бомбою вагою понад 110 кг, її кріплять до ракетного двигуна і запускають із різних наземних пускових установок. Американські збройні сили мають аналогічну версію бомби повітряного базування, проте на озброєнні США ще немає версії наземного базування.

Ця бомба приєднається до іншої зброї дальньої дії, яку Україна отримала минулого року і яка дозволила Силам оборони завдавати ударів по російських логістичних та військово-морських об'єктах у Криму. Нові бомби не мають дальності дії британської Storm Shadow або армійської тактичної ракетної системи американського виробництва.

Попри те, що нова американська допомога Києву затримується через Конгрес, про постачання цих бомб була домовленість у 2023-му - тоді США підписали контракт із Boeing на постачання GLSDB Києву.