Прикордонники затримали на кордоні з Молдовою чергову групу втікачів з України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Рух невідомих осіб у напрямку українсько-молдовського кордону виявили за допомогою фотопастки. На перехоплення порушників висунулась група реагування, яка і затримала їх поблизу держрубежу”. - йдеться у повідомленні.

Прикордонники доставили чоловіків до прикордонного підрозділу та склали на них адмінпротоколи.