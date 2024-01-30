Буданов заявив, що російський наступ вичерпається на початку весни

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що зараз на фронті триває російський наступ, проте він вичерпається на початку весни.
Таку заяву він зробив в ефірі телемарафону.
За словами начальника ГУР, переспективи завершення війни стануть зрозумілими "ближче до весни". Він сказав, що наразі Росія веде наступальну операцію, яка почалася в листопаді 2023 року та триває вже 2,5 місяці.
"Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну, точно це буде неправдою", – сказав Буданов.
Також він додав, що у росіян є певні успіхи біля Авдіївки. Проте, за його словами, це не те, на що розраховували окупанти. "Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає", – розповів глава розвідки.
Як він сказав, російський наступ ще продовжується, проте "десь на початку весни він вичерпається вже повністю".
"Зараз хід противника, він закінчиться, я думаю, — почнеться наш", – додав Буданов.
- Нещодавно Буданов пояснив, який фактор унеможливив проведення і російських, і українських наступальних операцій.
- На його думку, це інтенсивне застосування безпілотників та щільні мінні поля основними факторами неможливості проведення наступів.
- Також, на думку начальника ГУР, РФ витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити, водночас продовжує боротьбу з контролем якості. Це і є поясненням чому Росія шукає партнерів з постачання зброї.
- Тим часом Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський заявив, що командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, яке воно ставило в останні місяці і наступ російської армії зазнає невдачі.
- Проте, попри невдачі, Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої "активної оборони".