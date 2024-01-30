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Буданов заявив, що російський наступ вичерпається на початку весни

У противника є певні успіхи біля Авдіївки.

Буданов заявив, що російський наступ вичерпається на початку весни
Фото: Макс Требухов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що зараз на фронті триває російський наступ, проте він вичерпається на початку весни.

Таку заяву він зробив в ефірі телемарафону.

За словами начальника ГУР, переспективи завершення війни стануть зрозумілими "ближче до весни". Він сказав, що наразі Росія веде наступальну операцію, яка  почалася в листопаді 2023 року та триває вже 2,5 місяці.

"Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі, ну, точно це буде неправдою", – сказав Буданов.

Також він додав, що у росіян є певні успіхи біля Авдіївки. Проте, за його словами, це не те, на що розраховували окупанти. "Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає", – розповів глава розвідки.

Як він сказав, російський наступ ще продовжується, проте "десь на початку весни він вичерпається вже повністю". 

"Зараз хід противника, він закінчиться, я думаю, — почнеться наш", – додав Буданов.

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