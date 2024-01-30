На Донеччині окупанти глушать мобільний зв’язок

На тимчасово окупованих територіях росіяни глушать мобільний зв’язок, адже не довіряють місцевим.
Про це пише Центр національного спротиву.
"Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки рф, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ", – пишуть у Центрі.
Крім того, у ЦНС додають, що українці продовжують передавати інформацію попри всі дії ворога, адже "чекають на повернення свого рідного краю додому й знають ще не відмінно станеться".
- Мінцифри та Міноборони закликають українців на окупованих територіях повідомляти про ворожі РЕБ через чатбот єВорог. Знімати слід непомітно, а після надсилання – видаляти всі фото, відео та листування з телефона.
- Російські окупанти продовжують терор цивільного населення на ТОТ сходу України. У людей самовільно відбирають житло та заселяють туди російських військових.
- Росія відкриває "молодіжні центри" на окупованих територіях з метою промивання мізків неповнолітнім. Саме ці центри та завезені з РФ координатори несуть відповідальність за політику зміни самоідентифікації українців.