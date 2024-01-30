На Донеччині окупанти глушать мобільний зв’язок

На тимчасово окупованих територіях росіяни глушать мобільний зв’язок, адже не довіряють місцевим.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки рф, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ", – пишуть у Центрі.

Крім того, у ЦНС додають, що українці продовжують передавати інформацію попри всі дії ворога, адже "чекають на повернення свого рідного краю додому й знають ще не відмінно станеться".