Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині окупанти глушать мобільний зв’язок

Росіяни глушать звязок під час переміщення їхньої техніки.

На Донеччині окупанти глушать мобільний зв’язок
Фото: Діалог

На тимчасово окупованих територіях росіяни глушать мобільний зв’язок, адже не довіряють місцевим.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки рф, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ", – пишуть у Центрі.

Крім того, у ЦНС додають, що українці продовжують передавати інформацію попри всі дії ворога, адже "чекають на повернення свого рідного краю додому й знають ще не відмінно станеться".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies