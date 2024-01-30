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Мінцифри та Міноборони закликають українців на окупованих територіях повідомляти про ворожі РЕБ через чатбот єВорог

Знімати слід непомітно, а після надсилання – видаляти всі фото, відео та листування з телефона.

Мінцифри та Міноборони закликають українців на окупованих територіях повідомляти про ворожі РЕБ через чатбот єВорог
Ворожі засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ)
Фото: Мінцифри

Мінцифри та Міноборони закликають українців на окупованих територіях повідомляти про ворожий РЕБ (засоби радіолокаційної боротьби) та засоби звʼязку через чатбот єВорог. 

“Українські бійці щодня героїчно захищають наші землі, водночас їм потрібна ваша допомога. Збираємо інформацію про ворожі комплекси зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ворожий РЕБ заважає працювати українським військовим – глушить звʼязок та перехоплює канали керування дронами. А засоби звʼязку допомагають окупантам обмінюватися інформацією та отримувати накази”, – йдеться в повідомленні. 

Найчастіше росіяни використовують такі засоби РЕБ та зв’язку: 

  • Редут 2-УС 
  • Житєль
  • Репеллент
  • Борисоглєбськ

Інформацію про ворожий РЕБ можна повідомили в чатбот єВорог з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням.

“Памʼятайте, що ваша безпека найголовніша. Знімайте непомітно, а після надсилання видаліть всі фото, відео та листування з телефона. Поділіться дописом зі знайомими, що перебувають на окупованих територіях та хочуть спростити роботу українським військовим”, – йдеться в повідомленні.

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