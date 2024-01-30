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Упродовж минулого року звільнилося понад 40 тисяч держслужбовців, а влаштувалося - 36 тисяч

Наразі в Україні є вакантними 39 102 посади державної служби.

Упродовж минулого року звільнилося понад 40 тисяч держслужбовців, а влаштувалося - 36 тисяч
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Статистичні дані щодо кадрового стану державної служби свідчать про те, що упродовж року більше держслужбовців звільнилося, ніж прийшло працювати.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" із посиланням на дані Національного агентства з питань державної служби (НАДС).

Так, у 2023 році з посад державної служби звільнилися 40 193 державних службовця. Відповідно, були призначені на посаду 36 187.

У порівнянні з 2022 роком кількість держслужбовців в Україні у 2023 році скоротилася на 5 518 осіб.

За даними НАДС, наразі в Україні є вакантними 39 102 посади державної служби (31 096 вакансій держслужби категорії "В", 7 940 вакансій категорії "Б", 66 вакансій категорії "А").

Працюють зараз 159 904 державних службовця (118 954 держслужбовця категорії "В", 40 737 – категорії "Б", 231 – категорії "А"). При цьому загальна кількість посад державної служби за штатним розписом складає 206 151.

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