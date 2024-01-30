У Київській області унаслідок нічної атаки росіян горів склад. Також пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.
Пошкодження зафіксовані у декількох районах області, повідомили в поліції. Даних про поранених немає.
"30 січня до поліції надійшло повідомлення про вибухи в одному із районів Київської області. Відомо, що через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. У іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загорання покрівлі. Згодом рятувальники загасили пожежу. Крім цього, пошкоджені три транспортні засоби", – йдеться у повідомленні правоохоронців.
- Сьогодні вночі ворог атакував Україну 365 ударними БпЛА. Захисники збили 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину дронів ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону.