Фото: НП Наслідки атаки в Київській області

У Київській області унаслідок нічної атаки росіян горів склад. Також пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Пошкодження зафіксовані у декількох районах області, повідомили в поліції. Даних про поранених немає.

"30 січня до поліції надійшло повідомлення про вибухи в одному із районів Київської області. Відомо, що через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. У іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загорання покрівлі. Згодом рятувальники загасили пожежу. Крім цього, пошкоджені три транспортні засоби", – йдеться у повідомленні правоохоронців.