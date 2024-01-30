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У Київській області є пошкодження внаслідок нічної атаки

Горіли складська будівля і машини.

Наслідки атаки в Київській області
Фото: НП
Наслідки атаки в Київській області

У Київській області унаслідок нічної атаки росіян горів склад. Також пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Пошкодження зафіксовані у декількох районах області, повідомили в поліції. Даних про поранених немає.

"30 січня до поліції надійшло повідомлення про вибухи в одному із районів Київської області. Відомо, що через атаку ворога виникла пожежа одного зі складських приміщень. У іншому адміністративному приміщенні спеціалісти-криміналісти зафіксували загорання покрівлі. Згодом рятувальники загасили пожежу. Крім цього, пошкоджені три транспортні засоби", – йдеться у повідомленні правоохоронців. 

  • Сьогодні вночі ворог атакував Україну 365 ударними БпЛА. Захисники збили 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину дронів ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону.
    Наслідки атаки в Київській області
    Фото: НП
    Наслідки атаки в Київській області
  • Наслідки атаки в Київській області
    Фото: НП
    Наслідки атаки в Київській області
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