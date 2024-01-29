Внаслідок обстрілів армією РФ Сумщини загинули четверо цивільних

Ще одна людина поранена.

Сьогодні, 29 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 221 вибух.

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили з мінометів та РСЗВ, внаслідок чого три людини загинули (одна – по дорозі до лікарні) та одну особу поранено.

Ще одна людина загинула внаслідок удару армії РФ по Юнаківській громаді. На громаду скинули ВОГи з БпЛА, її обстріляли з мінометів, артилерії та РСЗВ.

Краснопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів та скинули на неї ВОГи з БпЛА.

Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, артилерії, гранатометів та атакували “дроном-камікадзе”. Також “дроном-камікадзе” атакували Миропільську громаду.

По Хотінській громаді армія РФ завдала ударів з мінометів, артилерії та скинули з БпЛА ВОГи.

Білопільську громаду росіяни атакували “дронами-камікадзе”, мінометами, артилерії та зі стрілецької зброї.

По Середино-Будській громаді армія окупантів випустила ракети з літака та атакували її з гранатомету. З гранатомету атакували й Шалигинську громаду.

Крім того, Есманьську громаду атакували з мінометів та “дроном-камікадзе”.