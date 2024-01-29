Авіація Сил оборони вдарила по 14 районах зосередження окупантів, їхнього озброєння і техніки, - Генштаб

Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Упродовж доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційні удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 29 січня така: