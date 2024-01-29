Авіація Сил оборони вдарила по 14 районах зосередження окупантів, їхнього озброєння і техніки, - Генштаб

Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.
Упродовж доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційні удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ситуація на фронті станом на 18.00 29 січня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Великий Бурлук та Хатнє Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 40 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Попівка, Степок, Грабовське Сумської області; Гур’їв Козачок, Огірцеве Харківської області;
- на Куп’янському наші захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області та Кривошиївка Луганської області;
- на Лиманському українські воїни відбили 4 атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Роздолівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 3 атаки поблизу Іванівського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області;
- на Авдіївському відбили 8 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невелське Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Парасковіївка, Новомихайлівка;
- на Шахтарському наші захисники відбили атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області;
- на Запорізькому відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Роботине Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Новокаїри, Садове, Придніпровське Херсонської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню населені пункти Республіканець, Кринки, Іванівка Херсонської області;
- українські підрозділи на лівобережжі Дніпра витримали 7 безуспішних ворожих спроб штурму позицій.